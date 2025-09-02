Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nın 13’üncüsü, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Güneş Güneşoğlu ve Beyhan Gürgöze, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Müdürlüğü personeli ile çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 31 Ağustos 2025 Pazar günü, oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç söz konusu organizasyonu düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen turnuvayı büyük bir heyecan ve enerji ile gerçekleştirdiklerini belirtti. DAÜ olarak söz konusu turnuvanın bir vefa kültürü olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, ülke voleyboluna iz bırakan Osman Maraşlı’nın anısına düzenlenen organizasyona katılan herkesi kutlayarak emek ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri Prof. Dr. Kılıç, Güneşoğlu, Gürgöze, Prof. Dr. Zorlu ve Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü Personeli tarafından takdim edildi. DAÜ 13. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

ÜÇLÜ ERKEKLER

1. Kemal – İsmail- Tunç

2. Kunter – Süleyman – Oktay

3. Talat – Maxim- Kemal

4. Aydın – Cemal – Osman

5. Salih – Amir – Aria

6. Mehmetali—Ahmet – Ersen

ÜÇLÜ KADINLAR

1. Nazlı – Beren – Hatice

2. Meleksu – Büşra – Azra

3. Elanaz – Eylül- Leman

4. Yağmur – Damla – Sezgin

AİLE TAKIMI

1. Ecevit – Mehmetali

2. Hasan – Mertcan

3. Ahmet – Cüneyt

ÖZEL ÖDÜLLER:

En Güçlü Erkek - Kemal Şah

En Güçlü Kadın – Nazlı Akyol

En İyi Amatör – Tunç Derebey

En İyi Seyirci – Cenk Harbay Şeren

En Genç Sporcu – Çınar Özakın