TUBORG Darts Süper Lig’inde 16’ncı hafta maçları pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda yakın takipçisi Gönyeli Darts Birliği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Minareliköy 10-6 kazanarak ligin bitmesine 2 hafta kala Şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmada James Anthony Stone ve Mustafa Behlül en yüksek sayı olan 180’i berer kez atarken, James en ok olarak 14 ok yaparak geceye iz bıraktı.

Lig’de üst sıraları ilgilendiren bir diğer karşılaşmada, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü evinde Beyarmudu Belediyesi ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan takım Beyarmudu Belediyesi üstünlüğünü koruyamadı ve 10-6 mağlup oldu. Karşılaşmada Ali Yeşilada, Şevki Kozansoy ve Tolga Özyürekliler birer kez 180 atarken, Ali Yeşilada 13 ok finiş yaparak kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.

Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmasında, Cihangir Spor Kulübü ile ligden düşmesi kesinleşen Gönyeli Spor Kulübü karşılaştı. Cihangir S.K. karşılaşmayı 11-5 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Tarık Billur bir adet en yüksek sayı olan 180 atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Gecenin son karşılaşmasında Güzelyurt Darts Birliği ile Fota Darts Derneği karşılaştı.  Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılmasını bilen Fota Darts Derneği,  önemli bir galibiyet alarak haftaya oynanacak olan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaşmasına hata yapmadan geçmiş oldu.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

                                        O       G       B       M       +        -         Avg   P

Minareliköy S.K.             14      14      0        0        174    50      124    42

Gönyeli Darts Birliği       15      11      2        2        179    61      118    35

Gönyeli Av. At. Kulübü  14      11      1        2        140    84      56      34

Fota Darts Derneği          14      9        1        4        124    100    24      28

Beyarmudu Belediyesi    14      5        0        9        86      138    -52     15

Güzelyurt Darts Birliği    14      4        0        10      92      132    -40     12

Cihangir S.K.                  14      3        1        10      79      145    -66     10

Alsancak Y. S.K.             14      2        1        11      76      148    -72     7

Gönyeli Spor Kulübü      15      1        2        12      74      166    -92     5

Cihangir S.K.  11   -  5 Gönyeli Spor Kulübü 

Gönyeli Darts Birliği  6   -  10 Minareliköy S.K.

Gönyeli Avcılık At. Kulübü  10   -  6 Beyarmudu Belediyesi

Minareliköy kayıpsız lider Minareliköy kayıpsız lider

Güzelyurt Darts Birliği  5   -  11 Fota Darts Derneği