TUBORG Darts Süper Lig’inde 16’ncı hafta maçları pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda yakın takipçisi Gönyeli Darts Birliği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Minareliköy 10-6 kazanarak ligin bitmesine 2 hafta kala Şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmada James Anthony Stone ve Mustafa Behlül en yüksek sayı olan 180’i berer kez atarken, James en ok olarak 14 ok yaparak geceye iz bıraktı.

Lig’de üst sıraları ilgilendiren bir diğer karşılaşmada, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü evinde Beyarmudu Belediyesi ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan takım Beyarmudu Belediyesi üstünlüğünü koruyamadı ve 10-6 mağlup oldu. Karşılaşmada Ali Yeşilada, Şevki Kozansoy ve Tolga Özyürekliler birer kez 180 atarken, Ali Yeşilada 13 ok finiş yaparak kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.

Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmasında, Cihangir Spor Kulübü ile ligden düşmesi kesinleşen Gönyeli Spor Kulübü karşılaştı. Cihangir S.K. karşılaşmayı 11-5 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Tarık Billur bir adet en yüksek sayı olan 180 atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Gecenin son karşılaşmasında Güzelyurt Darts Birliği ile Fota Darts Derneği karşılaştı. Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılmasını bilen Fota Darts Derneği, önemli bir galibiyet alarak haftaya oynanacak olan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaşmasına hata yapmadan geçmiş oldu.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 14 14 0 0 174 50 124 42

Gönyeli Darts Birliği 15 11 2 2 179 61 118 35

Gönyeli Av. At. Kulübü 14 11 1 2 140 84 56 34

Fota Darts Derneği 14 9 1 4 124 100 24 28

Beyarmudu Belediyesi 14 5 0 9 86 138 -52 15

Güzelyurt Darts Birliği 14 4 0 10 92 132 -40 12

Cihangir S.K. 14 3 1 10 79 145 -66 10

Alsancak Y. S.K. 14 2 1 11 76 148 -72 7

Gönyeli Spor Kulübü 15 1 2 12 74 166 -92 5

Cihangir S.K. 11 - 5 Gönyeli Spor Kulübü

Gönyeli Darts Birliği 6 - 10 Minareliköy S.K.

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 10 - 6 Beyarmudu Belediyesi

Güzelyurt Darts Birliği 5 - 11 Fota Darts Derneği