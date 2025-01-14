TUBORG Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 4’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği rakibi Gönyeli Spor Kulübü’nü 15-1 yenerek gecenin en farklı galibiyeti alırken, süper ligde yoluna kayıpsız devam eden son şampiyon Minareliköy ise Fota Darts Derneği’ni 14-2 yenerek puan farkıyla liderliğini devam ettirmeyi başardı. Cihangir Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasından 9-7 galip ayrılarak ilk 3 puanını almayı başarırken, Beyarmudu Belediyesi Darts takımı da yine ilk 3 puanını Alsancak Yeşilova Spor Kulübü deplasmanından 9-7’lik skor alarak hanesine ilk 3 puanı yazdırmış oldu. Haftayı bay olarak geçen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise 3’ncü sıradaki yerini korudu.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği evinde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile karşılaşırken, karşılaşmadan 10-6 galip ayrılarak averaj ile liderliğini korurken, takipçisi Lefkoşa Spor Birliği evinde Coşkuner Derneği ile karşılaştı. Lefkoşa Spor Birliği karşılaşmayı 10-6 kazanarak liderlik takibini sürdürmeye devam etti. Gecenin son maçı ise Gazimağusa Darts Birliği ile ligimizin yeni takımlarından Aydınköy Darts Birliği Derneği karşılaştı. Geçen haftanın süpriz takımı Aydınköy darts takımı deplasmanda üstünlük kuramayarak karşılaşmadan 12-4 mağlup ayrıldı. Gazimağusa Darts Birliği almış olduğu bu galibiyet ile Süper lige çıkma yolunda güçlü bir rakibini geçmiş oldu.