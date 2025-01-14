Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş altı turnuvası 12 Ocak 2025 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapıldı. 15 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2011-2012-2013-2014 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 09.30’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile saat 17.30’da ödül töreni ile sona erdi.

Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 50 maç oynandı. Tekler Kategorisinde Lefkoşa Badminton Kulübü adına erkelerde yarışan Cuma Erkal şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise N&F Cyprus Sport Academy adına yarışan Mira Yüksel şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde de yarışan Mahmut Postacıoğlu ve Simay Görün tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden İrem Uzuntürk ve Simay Görün çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Cuma Erkal ile Mahmut Postacıoğlu çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası Sonuçları:

TEK BAYANLAR:

1. Mira Yüksel

2. İrem Suzan Uzuntürk

3. Zarif Dayı

3. Ceylin Mirillo

TEK ERKEKLER:

1. Cuma Erkal

2. Rüzgar Uğurluay

3. Arın Bolkaner

3. Rüzgar Dellaloğlu

ÇİFT BAYANLAR:

1. İrem Uzuntürk - Simay Görün

2. Zarif Dayı - İrem Harmancı

3. Mira Yüksel - Melin Aybar

3. Hale S. Altıntaş -Gülenay Çağlar

ÇİFT ERKEKLER:

1. Mahmut Postacıoğlu - Cuma Erkal

2. Deniz Tenekeci - Rüzgar Uğurluay

3. Metin Açıkal - İlyas Doğan

3. Kayra Çatak - Bertu Güzel

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. Simay Görün - Mahmut Postacıoğlu

2. Hayrunnisa Doğan - Bertu Güzel

3. Bingül Karaaziz - Mehmet Özkardaş

3. Ceylin Mirillo - Rüzgar Dellaloğlu