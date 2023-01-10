Darts Süper Ligi’nde Minareliköy kayıpsız

On takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği, Diamond Child ve Gönyeli Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 9 Ocak 2023 Pazartesi oynanan sekizinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği, Diamond Child ve Gönyeli Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği-LEGEND maçının beraberlikle sonuçlandığı haftaya lider giren Minareliköy, Cihangir deplasmanından galip dönerek zirve yolculuğunu sürdürdü.

Darts Süper Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir Av.At.B.- LEGEND: 8-8

Cihangir-Minareliköy: 3-13

Güzelyurt Darts Birliği-Vadili Darts Derneği: 11-5

Diamond Child-Gönyeli Av.At.K.: 13-3

Gönyeli Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy S.K. 8 8 0 0 90 38 24 52

2.Gönyeli Darts Birliği 8 7 0 1 89 39 21 50

3.LEGEND 8 5 1 2 74 54 16 20

4.Cihangir Av.At.B. 8 4 2 2 69 59 14 10

5.Diamond Child 8 4 0 4 77 51 12 26

6.Cihangir S.K. 8 3 1 4 59 69 10 -10

7.Gönyeli Av.At.K. 8 2 1 5 51 77 7 -26

8.Vadili Darts Derneği 8 1 3 4 50 78 6 -28

9.Güzelyurt Darts Birliği 8 2 0 6 49 79 6 -30

10.Mağusa Kültür Derneği 8 0 0 8 32 96 0 -64



