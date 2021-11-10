Darts Birinci Ligde heyecan başladı

Efes Darts Birinci Liginin ilk haftasında Karaoğlanoğlu, Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Miracle Değirmenlik, Ozanköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi oynanan maçlarla başladı.

12 takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasında Karaoğlanoğlu, Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Miracle Değirmenlik, Ozanköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı 13 – 3 mağlup eden Karaoğlanoğlu ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karaoğlanoğlu-Merit Alsancak Yeşilova: 13-3

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Taşkınköy: 5-11

Düzova-GazimağusaDarts Birliği: 5-11

Miracle Değirmenlik:-Yükseliş Hentbol İhtisas: 11-5

Mağusa Kültür Derneği-Ozanköy: 6-10

Cihangir Av.At.Birliği-MesaryaDarts Birliği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Karaoğlanoğlu 1 1 0 0 13 3 3 10

2.Cihangir Av.At.Birliği 1 1 0 0 12 4 3 8

3.Gazimağusa Darts Birliği 1 1 0 0 11 5 3 6

4.Miracle Değirmenlik 1 1 0 0 11 5 3 6

5.Taşkınköy 1 1 0 0 11 5 3 6

6.Ozanköy 1 1 0 0 10 6 3 4

7.Mağusa Kültür Derneği 1 0 0 1 6 10 0 -4

8.Düzova 1 0 0 1 5 11 0 -6

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 1 0 0 1 5 11 0 -6

10.Yükseliş Hentbol İhtisas 1 0 0 1 5 11 0 -6

11.Mesarya Darts Birliği 1 0 0 1 4 12 0 -8

12.Merit A.Yeşilova 1 0 0 1 3 13 0 -10

