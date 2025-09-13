Lefkoşa’da meydana gelen darp suçundan itham edilerek tutuklanan Abdulkadir İşler dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının önceki gün saat 15.00 civarında Lefkoşa’daki evlerinde, çocuk yatak odasında çıkan sözlü tartışma sırasında eşinin sol kolunu tutup iterek, odada bulunan elektrikli süpürgenin üzerine düşmesine sebep olarak eşini darp ettiğini belirtti.

Polis, müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçtiğini, 2 cm genişliğinde eski bir morluk olduğu ve darp veya cebir izine rastlanmadığını kaydetti. Zanlının aynı gün tutuklandığı bildirildi.

Polis, müştekinin 2021 ve 2023 yıllarında toplamda 4 kaydı bulunduğunu, bu kayıtlarla ilgili şikayet olmadığını ve olaylarla ilgili resmi kayıtların oluşturulduğunu açıkladı. Polis, zanlının darp suçlamasını kabul etmediğini belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise imza vermesine, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.