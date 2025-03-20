Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda yarı final kura çekimi yarın (21.03.2025 Cuma) gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi sonucunda yarı final karşılaşmaları 9-30 Nisan 2025 tarihlerinde çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final kura çekiminde Tremeşeli H. Dumlupınar TSK, Mesarya SK, Mağusa Türk Gücü ve Lefke TSK takımları yer alacak.