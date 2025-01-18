18 OCAK 2025, CUMARTESİ

Mesarya-S.Geçitkale : 6 – 2

Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2 – 2 (6 - 4)

Esentepe-MH Yılmazköy:

Karşıyaka-A.Kozanköy: 0 – 2

A.Yeşilova-Mormenekşe:3 – 1

Yalova-Çetinkaya: 0 – 5

Maraş-Cihangir: 0 – 5

Çanakkale-Doğan T.Birliği:0 – 6

19 OCAK 2025, PAZAR (13.00)

Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Binatlı (Abdullah Genç)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı M.Değirmenlik-Türk Ocağı (Hüseyin Eyyüpler)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz (Kerem Eran)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Lefke (Ali Özer)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Hamitköy-CB Gençlik Gücü (Mustafa Öztugay)

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Gönyeli (Tufan Çerçioğlu)

BTM 1. Ligde haftanın cezalıları açıklandı BTM 1. Ligde haftanın cezalıları açıklandı

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-DND Gençler Birliği (Fehim Dayı)

Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Yenicami (Burak Mandıralı)