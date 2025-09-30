Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Polisin açıklamasına göre, kaza saat 22.30 sıralarında taş ocakları mevkiinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, Değirmenlik - Girne Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında, 31 yaşındaki Canberk ÇAYDAM, yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 26 yaşındaki Ali Osman BAYRAM yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışmışlarıyla yaşandı.

Kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman BAYRAM olay yerinde yaşamını yitiririken, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan KOÇYİĞİT (E-26) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.