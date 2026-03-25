Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da bugün gerçekleştirilen etkinliğe, bazı milletvekilleri, parti başkanları, üniversite yetkilileri ve ilgililer katıldı.

Geçmişi korumak, bugünü birleştirmek ve geleceğe aktarmak amacıyla hazırlanan dijital kütüphanenin, tanıtım etkinliğinde İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve yazılım mühendisi Sertan Kurt konuşma yaptı.

-Kırmızı

Açılış konuşmasını yapan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, platformun kütüphaneleri tek bir çatı altında toplama fikri ile ortaya çıktığını belirtti.

Kendisinin bir algoritma tasarladığını ve yazılım mühendisi Sertan Kurt ile çalışarak sistemi kurduklarını söyleyen Kırmızı, “Sistem çalışmaya başladığında bunun sadece bir yazılım değil, bir havuz, köprü ve geleceğe bırakılan miras olduğunu fark ettik.” dedi.

Kırmızı, özellikle 1974 öncesi Kıbrıs'a ait verilerin platformda yer aldığını söyleyerek, projenin amacının, geçmişi korumak, bugünü birleştirmek ve geleceğe aktarmak olduğunu ifade etti.

Etkinlikte “CYPRARY” tanıtım videosu gösterildi.

-Kurt

Yazılım mühendisi Sertan Kurt site hakkında detaylı bilgi vererek, platformun “Kıbrıs'ın ilk ve tek arşiv platformunu ve ilk e-yayın veri tabanı” olduğunu söyledi. Kurt, “CYPRARY” platformu tarafından verilecek hizmetlerin, dijitalleştirme, dijital varlık yönetimi, dijital yayıncılık ve basın yayın tedariği olacağını anlattı.

Platforma, “https://www.cyprary.com/” internet adresinden ulaşılabileceğini söyleyen Kurt, nerede üretilirse üretilsin, Kıbrıs’a dair tüm metinler ile görsel ve işitsel yayınların “CYPRARY”ye dahil edilebileceğini vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Kırmızı ile Kurt platformun hedefleri, yapay zeka çalışmaları ve mevcut içerikleri hakkında detaylı bilgi paylaştı. Kırmızı, platformun özgün yapay zekasının oluşturulabilmesi için destek çağrısı yaptı.

Etkinlik soru cevap kısmının ardından sona erdi.