Beşparmak Dağları’nın güney yamacındaki küçük köylerden Kalavaç sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT Mensuplarından, Zir Kampında eğitim görmüş, Beşparmak Dağlarında ve Alevkayası'nda Rumların korkulu rüyası olmuş, Serdarlı Sancağında yıllarca Milli Mücadele yıllarında büyük emeği geçmiş Kalavaç köyü sakinlerinden Niyazi Meraklı dün vefat etti.
Meraklı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Kalavaç köyünde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kalavaç Mezarlığı’na defnedildi.