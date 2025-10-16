KÖDER ve Garanti BBVA işbirliğinde gelenekselleşen etkinlik, 21 Ekim Salı günü saat 17.00’de Saçaklı Ev’de yer alacak.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, “41 Kadın -41 Hayat Sergisi kapsamında kitabın beşinci sayısında yer alacak 41 ilham verici kadının yaşamlarında önemli yer tutan, onları anlatan fotoğraflar ve kişisel eşyalar sergilenecek.

Etkinlik, toplumda kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inancı ve özverisiyle oluşturduğu değerleri görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda geçmişi geleceğe taşıyarak yeni kuşaklara ilham olmayı ve bu öyküleri kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

KÖDER’in geleneksel hale gelen sergileri, "Hayatımıza Değer Katan Kadınlar" kitap serisinin ilk aşaması niteliği de taşıyor. Beşinci sergi de bu anlamda hem bireysel hikâyelere tanıklık edecek hem de toplumsal belleğe katkı sunacak.

Etkinlikte LBO Trio, müzik dinletisi sunacak.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, beşinci sergiye tüm halkı davet etti. Toplumun farklı kesimlerinden aldığı desteklerle bugüne kadar 30’a yakın belgesel, 4 kitap ve 4 sergi hazırlayan KÖDER, çalışmalarına devam ediyor. Derneğin son basılı üretimi olan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar 4- 41 Hayat-41 Öykü- 41 Kalem” kitabının tanıtımı geçen ay yapıldı.

Kıbrıs mutfağı lezzetlerinden oluşan bir kokteylin de yer alacağı etkinlikte son kitabın satışı da yapılacak.



