Ad çekimi bugün saat 14.00’te Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bazı adayların ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığındaki Kurul huzurunda yapılan ad çekimine göre sıra şu şekilde belirlendi:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8”

Seçim Takvimi’ne göre propaganda süreci ise yarın başlıyor. Propaganda süresince, siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve her türlü matbua dağıtabilecek. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.