Bugün itibarıyla siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve her türlü matbuat dağıtabilecek.

Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuatın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal parti ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak.

Talep eden siyasal partilere ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak olacak.

- Adayların sıralaması belirlendi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız olmak üzere sekiz aday yarışacak. YSK’da dün yapılan ad çekimine göre adayların oy pusulasındaki yazılış, duvar ilanları ile BRT’de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası şu şekilde olacak:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8”

- 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak

Seçim Takvimi’ne göre 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. 4 Ekim seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak belirlendi. 16 Ekim’de ise seçmen kartlarının dağıtımının son günü olacak.