Kombos’un ikili görüşmelere paralel olarak uluslararası örgütlerin görüşmelerine de katıldığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta yaptığı görüşmelerde de hazır bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un New York’ta yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Kombos açıklamasında New York’ta Avrupa, Afrika ve Asya’dan muhataplarıyla Kıbrıs sorunu, Rum Yönetimi’nin üstleneceği AB dönem başkanlığı, dış politika öncelikleri ve inisiyatifleriyle ilgili bir dizi temasta bulunacağını dile getirdi.

Kombos’un dünkü temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ürdün Kralı Abdullah’la yaptığı görüşmede hazır bulunduğunu ardından da İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) dışişleri bakanları toplantısına katıldığını yazan gazete, Kombos’un bunun ardından Polonya dışişleri bakanıyla bir araya geldiğini ve gayri resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldığını kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Kombos’un Filistin sorununun barışçıl bir şekilde çözümlenmesi ve iki devlet çözümünün uygulanmasıyla ilgili üst düzey uluslararası bir toplantıya katıldıklarını da kaydeden gazete, Kombos’un bunun ardından Ekvador, Sırbistan, Lihtenştayn Prensliği ve Tanzanya Dışişleri Bakanları yanı sıra UNOPS Genel Sekreter Yardımcısı ve üst düzey direktörüyle de ikili temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gazete cumartesi günü New York'a varan Kombos'un temaslarının Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanıyla yaptığı görüşmeyle başladığını da ekledi.