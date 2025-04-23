Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde, fırsat eşitliği yaratmak amacıyla “özel” çocuklardan kurulan orkestra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ada Işığı Çocuk Korosu, Sonare Lefkoşa Çocuk Korosu ve TED Kuzey Kıbrıs Koleji Atatürk Çocuk Korosu ile birlikte sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde orkestra şefi Murat Menket ile koro şefi Bahar Gökhan ve Erkan Dağlı yönetiminde yerli ve yabancı eserler seslendirildi.

Sanatta ve müzikte fırsat eşitliği yaratmak için kurulan Fidan Çocuk Korosu ve Fidan Çocuk Orkestrası 4 yıldan beridir çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

-Tatar

Sibel Tatar, konser sonrası yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen konseri dinlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sibel Tatar, Türk halkını medeniyete ulaştıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle andı.



Cumhurbaşkanlığında birçok proje yaptığını belirten Sibel Tatar, kendisini en çok mutlu eden ve gururlandıran projenin, özel çocuklardan oluşan Fidan Çocuk Korosu ve Fidan Çocuk Orkestrası olduğunu ifade etti.



Ülkenin önde gelen sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalayan Fidan Çocuk Korosu ve Fidan Çocuk Orkestrası’nda görev alan özel çocuklara sergiledikleri başarıdan dolayı teşekkürlerini sundu.



Sanatta ve müzikte fırsat eşitliği yaratmak için kurulan Fidan Çocuk Korosu ve Fidan Çocuk Orkestrası’nın 4 yıldan beridir başarıyla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Sibel Tatar, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserine katkı koyan okullardaki öğrencilere, öğretmenlere ve koroyu çalıştıran sanatçılara teşekkür etti.