Haravgi’nin haberine göre, IMF dün yayınlanan World Economic Outlook Nisan değerlendirmesinde, Rum ekonomisinin kalkınma hızı tahminini Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 3,1’inden yüzde 2,5’ine düşürdü. 2026 kalkınma hızı beklentisi de GSYİH’nin yüzde 2,7'si olarak açıkladı.

Gazete, Rum Maliye Bakanlığı’nın, 2025 bütçesinde kalkınma hızını 3,1, 2026 yılı kalkınma hızını da yüzde 3,2 öngördüğünü hatırlattı.

Habere göre, IMF, Trump yönetiminin yeni vergi politikası çerçevesinde gümrük vergilerinin artması ve beraberinde getirdiği belirsizliğin, kısa dönemde dünya çapında önemli bir mali yük getireceği değerlendirmesi yaptı. IMF, Rum ekonomisinin 2025 yılı enflasyonunun, 2024’teki gibi yüzde 2,3'te kalmasını; 2026’da ise yüzde 2'ye düşeceğini tahmin ediyor.