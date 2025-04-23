Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır milli kimliği koruduğunu ve değerlerine sahip çıkarak, mücadelesine devam ettiğini vurguladı. Kültürel temasların artmasıyla ülke tanıtımının daha etkin yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yurtdışından temsilcilerin ülkeye geldiğini ve uluslararası festivallerde oyunlar sergilendiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'deki organizasyonlarda Kıbrıs Türk halkının kendi kimliğiyle yer alabilmesi ve kendi kültürünü sanat yoluyla tanıtabilmesinin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Bir ülkenin varlığı ve siyasi duruşunun, sanat, kültür ve bu bağlamda devam edecek çalışmalarla güçlenebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu coğrafyada kültürel ve sanatsal çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptıkları hizmetlerden dolayı Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği Başkanı Atilla İpek ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’ya teşekkür ederek, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi ve daha iyi noktaya taşınmasını temenni etti.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, iki ülke arasında işbirliğine dayalı bir çok etkinlik düzenlendiğini ifade etti ve verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.