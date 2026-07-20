Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev başkanlığındaki heyetlerle görüşme Cumhurbaşkanlığı’nda yer aldı.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Azerbaycan heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı heyet üyelerine teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Azerbaycan heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdim edildi.

Kabulde, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri Ağalar Veliyev ve Heyder Asadov, Azerbaycan Milli Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Arzu Nağıyev, Azerbaycan-KKTC ve Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grupları Üyesi Jale Aliyeva ile Cavanşir Feyziyev’in asistanı Günel Mustafayeva da yer aldı.