Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümet” uzatmalara oynadığına işaret ederek “CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır” diye konuştu.

Koalisyon “hükümeti” içindeki krizlere değinen Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erken seçim çağrısına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu ülkede çok koalisyon hükümeti gördük. Ama ilk kez bir koalisyon ortağı, açıkça erken seçim talep ediyor. Arıklı, 2025’e yeni bir hükümetle girmemiz gerektiğini söyledi. Ancak UBP’den hiçbir tepki gelmedi. Meclis’te yaşananlar, hükümetin kendi içindeki krizin bir fotoğrafıdır. 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu söyleyen bu yapı, 15 tur boyunca 26 oy sayısına ulaşamadı. 3 geçersiz oy çıktı, yeni sandık kurmak zorunda kaldılar. Ziya Bey neden ‘istifa’ etti? Madem bu iş bitmişti, istifa kararı nereden çıktı? Bu halkın yararına olan, bir an önce değişimin gerçekleşmesidir.”

CTP’nin hedeflerine dair net mesajlar veren Erhürman, “CTP’nin erken seçim talebi ve ivedilik talepleri nettir. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz. CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır ve bu ülkeyi yöneteceği kesindir” diye konuştu. Ülke ekonomisindeki sıkıntılara değinen Erhürman, özellikle inşaat, turizm ve yükseköğretim sektörlerindeki gerilemeyi vurguladı: “Bu memleket nereden gelir elde eder? Son dönemde inşaat sektörü çok ciddi bir düşüşte. Turizm gelirleri düştü, yükseköğretimde yaşananlar ortada. Güneyden kuzeye akan ekonomi artık kuzeyden güneye akıyor. Lefkoşa’da kahve içmek İtalya’dan daha pahalı. Sayın Arıklı da söyledi; ‘UBP’nin hayatı ucuzlatmak gibi bir niyeti yok.”