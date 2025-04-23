CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Örgüt Sekreteri Mehmet Kale Kişi; Mali Sekreter Ali Karavezirler; Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı; Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam; Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros; Eğitim Sekreteri Feriha Tel; Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim; Faal Üyeler Fazilet Özdenefe ve Bilen Sayılı Bozkırlı"

Yeni Parti Meclisi, 6 Nisan’da yer alan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yaptığı ilk toplantıda Genel Sekreterlik görevine Erkut Şahali’yi getirmiş ve MYK üyelerini belirlemişti. CTP MYK’da, Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros doğal üye olarak yer alıyor.