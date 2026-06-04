Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ekolojik yıkım ve enerji politikalarının yarattığı krizleri tartışmaya açmak üzere “Enerji jeopolitiği ve ekolojik talan: Türkiye’den Doğu Akdeniz’e ekopoilitik ve hak mücadeleleri” başlığıyla konferans düzenleyecek.

CTP Kadın örgütünden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) salonunda 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek etkinlikte Türkiye’de faaliyet gösteren Yeşil Sol Parti’nin milletvekilleri ve MYK üyeleri ile birlikte, konusunda uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye’de ve Doğu Akdeniz’de yaratılan ekolojik tahribatı, madencilikten nükleer projelere uzanan geniş bir çerçevede tartışmayı hedefleyen konferansın düzenleyiciliğini CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya yapacak.

Konferansta Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü Ahmet Asena “Ekoloji ve Sol: Kaçınılmaz Birliktelik”, Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü Didem Göçer “Talan Madenciliği ve Yeni Maden Yasaları”, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın “COP31 Sürecinde İktidarın Politikası, Halkların İklim Zirvesi ve Meclis Çalışmalarımız”, Araştırmacı-Yazar, Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Dr. Ecehan Balta “Doğu Akdeniz’de Kaynak Savaşları”, Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Aykut Alyanak – “Akkuyu Nükleer Santrali ve Kıbrıs” konulu konuşma yapacak.

Açıklamada, ekoloji mücadelesine destek veren tüm kesimlerin konferansa davetli olduğu belirtildi.



