Örgütten yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin son bir yıldır yürürlüğe koyduğu kurs uygulaması için istenen ücretlerin, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiği ve işçi ailelerin çocuklarının eğitim hakkını engelleyen bir noktaya geldiği belirtildi.

Türkçe kurslarına başlayabilmek için yapılan seviye tespit sınav ücretinin 3 bin TL olduğu vurgulanan açıklamada, kurs ücretlerinin de her yaş grubu için farklı olarak belirlendiği ve 8 bin TL ile 14 bin TL arasında değiştiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu durum, yoksul olan yabancı uyruklu işçilerin çocuklarını eğitimden mahrum bırakmakta, çocuklar arasında ırkçı ve sınıfsal ayrım yapılmasına neden olmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, her çocuğun ücretsiz ve erişilebilir eğitim hakkına sahip olduğunu belirttiğine yer verilen açıklamada, Örgüt, hükümeti, “çocuklar arasında sınıfsal ayrım yapan bu uygulamayı derhal düzeltmeye ve söz konusu kurs ücretlerini ödeme yükümlülüğünü işçi ailelere değil, onları ülkeye getiren patronlara yüklemeye” davet etti.