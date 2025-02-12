Moral, yayımladığı mesajda, “toplumun çok iyi takip ettiği, saygı ve uygulamada hassasiyetle yaklaştığı mübarek üç aylarla birlikte aynı zamanda kandiller geçidi dediğimiz zaman diliminde, bir mübarek geceye daha erişmek üzereyiz.” dedi.



Berat’ın, suç ve cezadan, hastalıktan ve borçtan kurtulma, berat etme, hatalardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına geldiğine dikkat çeken Moral, Berat gecesinin de fikir, hatırlama ve yenilenme gecesi olduğunu vurguladı.



Din İşleri Başkanı Moral, Berat’ın diğer ifadeyle, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma; Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günü olduğunu kaydetti.



Berat Kandili ile ilgili olarak Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bu gecenin Yüce Allah’ın rahmetiyle dünya semasına tecelli ettiğini belirttiğini söyleyen Moral, Yüce Allah’ın bu gece, “Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim; yok mu rızık isteyen, rızık vereyim; yok mu şifa isteyen, şifa vereyim; yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim.” şeklinde buyurduğunu ifade etti.



Moral, mesajına şöyle devam etti:

