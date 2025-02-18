CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Gençlik Örgütü’nün Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi'ne desteği vurgulandı.

Karpaz’da katledilen eşeklere değinilen açıklamada, “Karpaz'ı ziyaret edip adamızın sembollerinden eşekleri izleyen herkes, eşeklerin kendi yaşamına değer veren, duygu dolu canlar olduklarının farkına varabilir. Fakat buna karşın, ülkede yasalarca hayvanların statüsü hala ‘can’ değil ‘eşya’ olarak tanımlanmakta. Karpaz'da yaşanan, en az 14 eşeğin canice katledildiği vahşeti acıyla takip ettik ve ediyoruz. Artık yaşamdan yana yasa ve yönetim değişikliği talebimizde sabrımız kalmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Hükümeti, bireysel çıkarlar uğruna hayvan haklarının korunmasına ilişkin Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin Meclis’ten geçişini ertellemek ve hayvanların yaşamlarını tehlikeye atmakla suçlayan CTP Gençlik Örgütü açıklamada, “Talebimiz tartışmasız ve nettir: yaşam hakkı. Ceza yasası değişiklik önerisine tartışmasız evet.” denildi.