Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, TC Dışişleri Bakanlığı davetiyle Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, CTP heyeti, bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz jeopolitik ve jeostratejik ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve uluslararası ilişkilerde diyaloğun güçlendirilmesi başlıklarında temaslarda bulunacak.

Açıklamada CTP’nin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünde çok taraflı diplomasiye, diyalog ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesine önem atfettiği ve forum süresince uluslararası temsilciler, siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, Kıbrıs Türk toplumunun hakları, çıkarları ile barış, istikrar ve iş birliği vizyonunu dile getirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Cumhuriyetçi Türk Partisi, uluslararası platformlarda etkin ve yapıcı bir rol üstlenmeye, Kıbrıs’ta ve bölgede kalıcı barış hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.