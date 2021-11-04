Yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.920 olup, 141'i yerel 158 pozitif vakaya rastlanırken, 77 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 141 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalaın 52 kişisi Lefkoşa, 33 kişisi Girne, 42 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi İskele, 4 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.920
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 158
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.596.725
Toplam Vaka Sayısı: 23.068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.572
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1409
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1353
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1460
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 388
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412
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