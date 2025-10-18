Boğazköy’de Arpalıklı Taş ocakları yakınlarındaki çöplük alanda, dün sabah, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, korkulu saatler yaşattı.

Saat 10.15 sularında başlayan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, çöp ve molozlar yandı.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, PGM İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından beraberce müdahale edildi ve 12.15 sularında kontrol altına alındı.

Yangına; 5 itfaiye, 1 yangına müdahale aracı, 1 komuta kontrol aracı, 1 dozer, 1 loader, 4 su tankeri, 1 dron ile 1 helikopter olmak üzere toplam 14 araç ve 36 personel ile müdahale edildi.