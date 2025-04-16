Lefkoşa Belediye Evleri sakini, sevilen insan, 88 yaşındaki Rahme Altıntaş hayatını kaybetti.

Rahme Altıntaş’ın cenazesi dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Rahme Altıntaş’ın ölümünün ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Belediye Evleri’nin Rahmabası…

Çocukluğumun karşı komşusu, dünyanın en güzel domatesli makarnasını yapan kadın.

Öyleydi bu memleketin eski mahalleleri. Küçük bir çocuksanız, mahalledeki herhangi bir eve girip teklifsizce yemek masasına oturmanız mümkündü.

Kızları Ablam, oğulları Abimdi nasılsa Rahmabanın. Masaya abilerle, ablalarla oturmakta hiçbir sakınca yoktu. Yoksulluk olsa da, mahallenin çocuğuna da ayrılacak bir tabak domatesli makarna bulunurdu, gerekirse diğerlerinin tabaklarından birer kaşık eksiltilerek.

Her karşılaştığımızda, “hatırlarmın, bir gün annen yemeği evinde yeyesin diye bana Tufan’ı eve goyma dediydi da ben goymayınca o gece domadezli magarna yeyemeyeceğin için bizim evi daşa duttuydun” diye anlatırdı gülerek.

Maalesef buradan öğrendim Rahmabayı kaybettiğimizi. O zaman mahalle vardı, şimdi burası… Maalesef! İçim çok yandı.

Çocukluğumun kocaman bir parçası gitti.

Rahmabaya Allah’tan rahmet, sevgili ailesine, Belediye Evlerine, hepimize sabır dilerim…