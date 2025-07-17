Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Dört İşlem Dershanesi öğrencileri, Ledra Palace’ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) personeline anlamlı bir ziyarette bulundu. Barışı simgeleyen resimler çizen çocuklar, ellerinde zeytin dallarıyla bölgeye giderek yazılı bir metinle teşekkürlerini sundu.



Sanat aracılığıyla barış mesajı veren minikler, çizimlerini UNFICYP görevlilerine takdim etti. Barış gücü personelinin çocukları samimi ve güler yüzle karşılaması, ziyarete duygusal bir anlam kattı.



