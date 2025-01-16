Cittaslow, KKTC ağının bu dönemki ağ başkanlığı Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’dan, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a devredildi.

1999 yılında İtalya’da kurulan ve günümüzde 303 ülkede 296 kent ile temsil edilen uluslararası turizm ve belediyeler birliği olarak adlandırılan Cittaslow (Sakin Şehir) ağına üye 5 kent ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de temsil ediliyor.

2014 yılında Yeniboğaziçi Belediyesi’nin üyeliği ile ülkeye kazandırılan uluslararası temsiliyet, sonrasında Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk belediyelerinin de üyeliklerinin tamamlanması ile birlikte 2018 yılında ulusal ağ kurulmuş ve Geçitkale Serdarlı Belediyesi’nin de üyeliğinin tamamlanması ile birlikte Cittaslow, KKTC’de ulusal ağı olarak temsiliyeti tanımladı.

Günümüzde Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Belediyeleri tarafından temsil edilen Cittaslow, KKTC ağının bu dönemki ağ başkanlığı Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’dan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a devredildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’nın katılımı ile gerçekleşen toplantıda 2025 yılı ile ilgili yapılması planlanan projeler görüşüldü.