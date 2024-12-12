Ciklos mevkiinde bulunan, Karayolları Dairesi’ne ait seyir terasları, 10 yıllığına Girne Belediyesi’nin kullanım ve tasarrufuna verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ciklos mevkiindeki seyir teraslarının düzenlenmesi konusunda protokol imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca söz konusu seyir terasları, rekreasyon alanı, yeşil alan, büfe, araç park yeri ve ihtiyaç görülmesi halinde trafiği rahatlatmak amacıyla bağlantı yolu ve veya kavşak yapımı için kullanılacak.

Girne Belediyesi, seyir teraslarının temizlik ve bakımından sorumlu olmakla birlikte, herhangi bir bağlantı yolu veya kavşak yapımından önce Karayolları Dairesi’nin onayını almakla yükümlü olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, imzalanan protokol sayesinde güzel bir alanı Girne Belediyesi’nin kullanımına verdiklerini belirterek, “Yerel yönetimlerle yaptığımız iş birliklerine yenisini ekledik. Eminim, Girne Belediyesi ve Başkan Murat Şenkul bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Girnelilere ve halkımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Protokole, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ve Girne Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır da şahit olarak imza koydu.