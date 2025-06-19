Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden çevreci vatandaşlarımız bazı şeyleri düzeltmek için önce olanı bozmak gerekebildiğini ifade ederek bugünlere bunun güzel bir örneğini yaşadıklarını belirttiler.

Çevreci vatandaşlarımız Alsancak bölgesindeki Çıkarma Plajı bölgesinin bir kısmının yıllardır ne yazık ki istilacı akasya ağaçlarının işgali altında bulunduğunu belirterek bölgenin doğal örtüsünün bu istilacı akasya ağaçları yüzünden yok olduğunu söylediler.

“Kendi başına asla düzelmeyecek bu doğa problemi için ilk kez Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve Güvenlik Kuvvetleri işbirliğinde geç de olsa bir adım atıldı” diyen vatandaşlarımız böylece istilacı akasya ağaçlarının bölgeden temizlenmeye başlandığını kaydettiler.

Yapılacak düzenlemeyle bu alanın bir taraftan kamuya kazandırılacağını, diğer taraftan doğal bitki örtüsünün de en azından bir kısmının zaman içerisinde geri kazandırılacağını düşündüklerini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.