Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı teknik direktörü Toygar Davulcu’nun yerine teknik direktörümü belirledi.

Cihangir Kulübü teknik direktörlük görevine Ali Oraloğlu’nu getirdi. Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler ile Oraloğlu arasında yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandı.

Başarılı teknik direktör Oraloğlu takımla ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.

Cihangir kulübü teknik direktörü Ali Oraloğlu ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Ali Oraloğlu’nun ekibinde Serkan Ekşici ve Ümit Bomboz Yardımcı Antrenör, Ömer Yalçıner Kondisyoner, İbrahim Reis ise Kaleci Antrenörü olarak görev yapacak.

Oraloğlu, Pazar günü oynanan Alsancak Yeşilova maçında Cihangir’i tribünden izlemişti.