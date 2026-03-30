CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Creditwest Bank sponsorluğunda 29 Mart Pazar günü gerçekleşen ve Çiftler Texas Scramble & Four Ball Better Ball formatlarında oynanan golf turnuvasında Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade 75 Net ile Şampiyon oldu.

Oyun formatlarına göre vuruş sayısının ayarlandığı turnuvada 80 Net ile John Eldridge & Bob Hodge çifti ikinci olurken, Mike Burgess & Paul Shepherd’den oluşan takım da 81 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de 5 Nisan Pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal oynanacak.