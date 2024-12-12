Vatandaşların dağ yolu olarak isimlendirdiği Değirmenlik-Girne Anayolu’nun durumu yıllardır düzelmiyor.

Her yıl aynı anayol üzerinde onlarca can kaybetmemize rağmen çözüm noktasında sürekli olarak tıkanıklık yaşanıyor.

Belirli dönemlerde anayol içerisinde hummalı bir çalışma başlarken kısa süre sonra çalışmalar yarıda bırakılıyor.

Her ölümlü trafik kazasının ardından “O yol yapılacak” açıklamaları yapılırken anayolun şimdiki durumu içler acısı.

Haber Kıbrıs tv’ye konuşan Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Değirmenlik-Girne Anayolu’nun bölünmüş çift şeritli bir yol olması için proje yapıldığını ancak, istimlak ve DSİ’nin su hattı nedeniyle projenin hayata geçirilemediğini söyledi.

Değirmenlik-Girne Anayolu’na 2025 yılında genişletme çalışması yapılacağını anlatan Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu “Bölünmüş çift şeritli yol, hem çok fazla istimlak yapılması nedeniyle hem de DSİ’nin ana su hatlarının yolun altında geçmesi nedeniyle yapılamıyor. Anı zamanda o bölgede Barış Kuvvetleri askeri var orada da genişletme noktasında sorun yaşadık” dedi.

Dağ yolunda genişletme çalışması yapılacağına dikkat çeken Kafaoğlu, eski projeden maliyetin yüksek olması nedeniyle vazgeçildiğini söyledi.

Yeni projenin 2025 yılında tamamlanacağını ifade eden Kafaoğlu “Gidiş-geliş yolu 8 metre olacak şekilde genişletilecek” dedi.