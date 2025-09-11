Rum Merkezi Cezaevi’nde mahkum olduğu sırada gardiyanların da desteğiyle bir mahkum tarafından işkence edilerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çidan cinayetinde cezalar açıklandı.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Çidan’ı öldüren Kürt kökenli mahkum Veyzi Bandur’a ömür boyu hapis cezası verdi. Çidan’ın 27 Ekim 2022’de cezaevinde işkenceyle öldürülmesine karışan Yeorgios Kiriakidis ve Savvas Hristu isimli iki gardiyana ise 3’er yıl hapis cezası kesildi.

Habere göre, gardiyanlar, “kusurlu ihmal, yani görevleri çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmama, koruma ve koruyucu önlemler almamak ve tıbbi bakım gibi gerekleri yerine getirmeyerek Çidan’ın ölümüne sebep olmaktan" hüküm giydi. Philenews, iki gardiyanın cezalarını nerede çekeceklerinin soru işareti olduğuna dikkati çekti.

Cinayetin işlendiği gece vardiya sorumlusu olarak çalışan Stelios Yeorgiu isimli gardiyana “taksirle, pervasızca veya tehlikeli hareketle ve görevi ihmal ile ölüme sebebiyet vermekten” kesilen 18 ay hapis cezası tehir edildi. Tasarrufunda metamfetamin türü uyuşturucu bulundurmak ve cinayette kullanılan gereçleri sağlamaktan yargılanan Reza Mohamadan’a bir yıl hapis cezası kesildi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu bulundurmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Rum Merkezi Cezaevi’nde hapis yatan 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Çıdan, 27 Ekim 2022 akşamı hücresinde baygın halde bulunmuş, ambulans gelene kadar yaşamını yitirmişti. Rum basını o dönem, Kıbrıslı Türk'ün son üç gündür sürekli saldırıya uğradığını ve dövüldüğünü yazmıştı.

Güney Kıbrıs Polis Müdürü Stelios Papatheodoru da, Çıdan’ın darp edilmek suretiyle öldürüldüğünü açıklamıştı.

Tansu Çıdan’ın kasten öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma açılmıştı. Güney Kıbrıs'ta yaşayan Çıdan'ın 6 çocuğu vardı.