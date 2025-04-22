Chelsea'nin 2022-2023 sezounu devre arasında 70 milyon euro ödeyerek Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Mykhailo Mudryk'in başı belada.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yıldız oyuncunun yasaklı madde kullandığını tespit etmişti. Yıldız futbolcunun b testi de pozitif çıkarsa 4 yıl futboldan uzak kalabilir.

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Givemesport'a konuştu. Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor." dedi.

Mudryk suçlu bulunursa Ukrayna ekibi, Chelsea ile yaptığı sözleşmeye koydurduğu 30 milyon euroluk ek gelirden mahrum kalacak.

Chelsea'de 73 maça çıkan Mudryk 10 gol atarken 11 asist yaptı.