Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) "Eğitim İçin Tasarla" temasıyla ilk kez düzenlediği CezeriFest’de birincilik ödülüne layık görüldü.

9-12 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen festivalde, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Tanzanya, KKTC ve Ukrayna’dan katılımcıların yer aldığını belirten LAÜ Cezeri Laboratuvarı Sorumlusu, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşlı, festivalde 54 projenin sunularak 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması’nın düzenlendiğini ifade etti. Yarışmacıların üç boyutlu yazıcılar kullanarak eğitime katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Yaşlı yarışmada, projelerin 5 jüri üyesi tarafından değerlendirildiğini ve birincilik ödülünü, LAÜ’den kendisi ile birlikte katılım gösteren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Kalyoncu’nun "Team Techno EUL" adlı takımlarının kazandığını dile getirdi.

LAÜ ekibinin, üç boyutlu yazıcılar kullanarak, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimlere katkı sağlayacak basit makineler deney düzenekleri tasarladığını belirten Yaşlı, yarışmada LAÜ’yü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Yaşlı sözlerinin sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Cezeri Laboratuvarı’nın kurulmasında yaptığı son derece önemli katkılardan dolayı TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a da teşekkürlerini sundu.