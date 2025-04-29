Ülkede nüfusla birlikte araç sayısı da patladı. Ülkedeki trafik sistemini bilmeyen on binlerce sürücü yollarda cirit atıyor.

Yetkili makamlar yıllardır sürücü hatalarını ileri sürerek yetersiz altyapıyı ve yetersiz sürücü eğitimlerini göz ardı ediyor.

CEZALAR DA ÖLÜMLER DE ARTTI

KKTC’de patlayan nüfusla birlikte yollardaki araç sayısı ve ülkenin trafik sistemine acemi yabancıların sayısı da patladı.

Ülkedeki sorumsuz ve yetersiz sürücü eğitimine sahip yerli vatandaşların da katkılarıyla trafik tam bir kaosa dönüştü. Yeni yılla birlikte patlayan kaza sayısı, yolları kan gölüne çevirdi. 2025 yılının ilk dört ayında 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre, ölümlü kazalarda artış yaşanıyor. 2024’ün Nisan ayı sonuna kadar trafik kazalarında 14 kişi; 2024 yılında toplamda ise 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMELİ

Trafikte cezalarının artırılması ve ağır yasal işlemlerin, trafik kazalarının önlenmesi konusunda yeterli caydırıcı etkiyi henüz sağlamadığı görünüyor. Artan ölümlü kazalar endişe verirken, uzmanlar sadece cezalarının artırılmasının tek başına yeterli olmadığına dikkati çekiyor. Uzmanlar, eğitim, sıkı denetim ve altyapı iyileştirmelerinin da gerekli olduğunu vurgularken, gündemlerinde trafik olmayan yetkililerin suçu sadece sürücülere yıkmaya devam ettiği dikkati çekiyor. Hız ihlallerini tespit eden kameraların son iki yıldır aktif şekilde ceza üretmemesinin de sürücülerin hız sınırlarını ihlal etmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

SÜRAT KESMİYORUZ!

Bu arada, ülke genelinde geçtiğimiz Cumartesi günü (26 Nisan) yapılan trafik denetimlerinde her 100 sürücünün 15’inin kuralları çiğnediği dikkati çekti. Cezaların yarısından fazlasının sürat olması ne kazaların ne de cezaların etki yaratmadığının yeni bir göstergesi oldu.