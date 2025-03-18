Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, “çam kese böceği” zararlısına karşı son beş yılda hiçbir önlem almadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Eylem ve basın açıklamasına; Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, KEMA Vakfı, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden yetkililer katıldı.

Eylemde, “Doğamızın Geleceği İçin Birlik Olalım”, “Temiz su, Verimli Toprak Ve Sağlıklı Çevre Hakkımız”, “Anlayana Sivrisinek Saz, Anlamayana Davul Zurna Az” ifadelerini içeren pankartlar yer aldı.

Davullu zurnalı eylem, konuşmaların ardından sona erdi.

Sarpten

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Çevre Platformu olarak buralara gelmekten usandıklarını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Verilen sözlerin tutulmadığını savunan Sarpten, kapalı kapılar ardından söz almaktan bıktıklarını getirdi.

“Geçen yıl, sayın Bakan bu sorunu çözeceğini ve bir daha böyle eylemlere gerek kalmayacağı konusunda söz verdi ancak tutmadı.” diye konuşan Sarpten, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Davulcu

Çevre örgütlerinin hazırladığı ortak açıklamayı okuyan KEMA Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Çevre Platformu’nu oluşturan örgütler olarak, Çam Kese Böceği’ne karşı verdikleri mücadelenin beşinci yılında olduklarını belirtti.

“Bu süre içerisinde yaptığımız tüm uyarılara, söylem ve eylemlere aldırmayarak bilimin öngördüğü etkin mücadeleyi reddedenlerin, bugün ormanlarda yaşanan büyük tahribat ve katliama karşı ne söyleyeceklerini merak ediyoruz.” diyen Davulcu, artık her şeyin gözler önünde olduğunu ve saklayacak hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na eleştirilerde bulunan Davulcu, “Bugün ülkemizde kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri yaşanmaktadır. Doksanlı yıllarda uygulamaya konan ‘Ormancılık Master Plan Projesi’ kapsamında oluşturulan genç meşcerelerde binlerce ağaç kurumuştur.” ifadelerine yer verdi.

2020 yılından sonra çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması sonucu, böcek yoğunluğunun her yıl çoğaldığını ve zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrederek salgın olma riskiyle karşı karşıya gelindiğini ifade eden Davulcu, mücadele edilmeyen dört yıl içerisinde böceğin yarattığı tahribat da artış yaşandığını dile getirdi.

Davulcu, “Bugün ülkemizdeki çam ormanlarında yaşanan büyük felaket tam da budur. Kabuk böceğinin arız olduğu ve kuruttuğu binlerce ağaç kesilerek yakacak odun olarak kömür ocaklarına gitmektedir.” dedi.

Ormanlarda yaşanan felaketin nedeninin çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması olduğunu savunan Davulcu, ormanların tedbirsizlik ve ihmal sonucunda heba olduğunu öne sürdü.

İktidar ve muhalefet milletvekillerine çağrı…

“Bu yıl böcek zararları ile enfekte olan kızılçam ormanı 15 bin hektar bir alan olarak hesaplanmıştır. Bu da ülkemizdeki Kızılçam orman alanının yarısının hastalanmış anlamına gelmektedir. Önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak tehlikeli gelişmeler ve bunun yaratacağı orman, çevre, sağlık, turizm sektörlerde oluşacak büyük zararların habercisidir. Çevre Platformu olarak bir kez daha uyarıyoruz.” diyen Davulcu, ormanlara karşı duyarsız tavır ve davranış içinde olunduğunu savunarak bunu kınadı.

İktidar ve muhalefet milletvekillerine de çağrıda bulunan Davulcu, şöyle devam etti:

“Kalan ormanların kurtarılması amacıyla etkin bir mücadele için doğru planlanmış bir bütçeye ihtiyaç olacaktır. Böyle bir bütçenin gelecek yıl için ayrılması zorunlu hale gelmiştir. Seçim yasaklarını da hesaba katarak yapılacak etkin mücadele için gerekli bütçenin ivedi olarak ve seçim yasaklarından önce ayrılması ve bununla ilgili ihalenin sonuçlandırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Bunu sağlamak sizlerin elinde… Sağlıklı ormanlar için, yeşil için bunu esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz.”

Mert

Tabipler Birliği Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert de, “Orman, insan sağlığı ve evcil hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili yıllardır mücadele ediyoruz.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’a seslerini duyuramadıklarını savunan Mert, artık söyleyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti.