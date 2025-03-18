Yapıcı bir tutum içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, Guterres'e bu yoğun dünya gündeminde Kıbrıs'a zaman ayırdığı için teşekkür etti.

"Burada kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz" diyen Tatar, her alanda, elektrikten suya, yeni kapılar açılmasına kadar birçok alanda iş birliği fırsatı olduğunu ve bu yönde ilerleme sağlanması için çaba harcamaya devam edeceklerini vurguladı. Tatar, iki devletin iş birliğine yönelik yapıcı ve pozitif tavır içinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, aralarında eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bulunduğu, gayriresmi zirveye katılan diğer ülkelerden siyasilerle ayak üstü sohbet etti.