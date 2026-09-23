AQnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hem CHP’de kalması hem de YENİ Parti’yle görüşmesi üzerinden yaşanan gerilim, Yavaş’ın istifasıyla sonuçlandı.

Gerilimin başında CHP’nin 9 Eylül’de yaptığı kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Bunun üzerine CHP’den “Büyük bir hayal kırıklığı” açıklamaları gelmişti. Yavaş da gelen tepkiler üzerine YENİ Parti-CHP tartışmasında taraf olmayacağını belirterek “Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır.

Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” demişti.

Yavaş, Erdoğan ziyaretiyle ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Özgür Özel’le görüştüğünü de açıklamıştı.

BUTLANDAN SERT ÇIKIŞ

Yaşanan bu gelişmelerden sonra bugün CHP’nin butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Sarı, tüm belediye başkanlarının aidiyetini belli etmesi gerektiğini, Yavaş’ın da bu durumdan muaf olmadığını söyledi.

Sarı “CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir. Kimse kendisini CHP’den üstte görmesin. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili etkinlikler olunca tüm başkanların buna katılmasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez.

CHP genel başkanı bellidir, CHP’nin belediye başkanıysa herkes, o zaman genel başkanının CHP genel başkanı olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yapınca çıkacak tabloyla ayrıca bir değerlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘KENDİMİ ÜSTÜN GÖRMEDİM’

Sarı’nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, CHP’den ayrıldığını duyurdu. CHP’de kaldığı sürece partiye bir zarar vermediğini vurgulayan Yavaş “Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Bugüne kadar CHP’yi küçük düşürecek hiçbir davranışın içinde olmadım.

Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım” dedi. Yavaş “Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIMSIZ KALACAĞIM’

Açıklamasında son dönemde CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen başkanlara gönderme yapan Yavaş “Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır.

Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Yavaş, söz konusu açıklamasında 'yoluna bağımsız' olarak devam edeceğini duyurdu, şu ifadeleri kullandı: