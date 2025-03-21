Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (TC) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Görüşmede, çevre ve sıfır atık konularında atılacak yeni adımlar ile iki ülke arasında gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Özellikle Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi kapsamında, KKTC’deki Güngör Düzenli Depolama Alanı ve transfer istasyonlarının geliştirilmesi gündeme gelirken, yeni ve hızla gelişen bölgelerde büyük bir ihtiyaç haline gelen kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projeleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede, Türkiye ve KKTC’nin ortak atacağı adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmede, heyetler arası toplantı da yapıldı.