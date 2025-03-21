Başbakan Ünal Üstel, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki Kıbrıs zirvesinin ardından Ankara’ya gitti.

Üstel ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişimi için atılabilecek yeni adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca; karşılıklı uçak seferlerinin ve yolcu sayısının artırılması, ulaşım ambargolarına yönelik alınabilecek tedbirler, Turizmin geliştirilmesine yönelik yeni işbirlikleri, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik ortak projeler, KKTC’nin yurt dışındaki görünürlüğünün artırılması ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Başbakan Üstel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliği içinde KKTC turizminin gelişmesi adına birçok yeni adım atacaklarını belirtti.

"Yapmış olduğumuz girişimler turizmin daha da ileriye gitmesine önemli katkılar sağlayacaktır." diyen Üstel, bu süreçte yeni projelerle KKTC turizminin istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesi sonrasında açıklama yaparak "Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” dedi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak turizm hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."