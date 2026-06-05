Tatlısu Doğa Koruma İnisiyatifi, Tatlısu’daki bir koyda yapılan müdahalelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnisiyatif adına yapılan paylaşımda, geçmişte Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olarak bilinen bölgenin iş makineleriyle tahrip edildiği ve doğal yapısının bozulduğu iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu alanın “gelişim” gerekçesiyle müdahaleye uğradığı belirtilerek, bölgenin ekosisteminin zarar gördüğü ve kaplumbağaların artık alana geri dönmediği ileri sürüldü. Paylaşımda ayrıca koydan deniz canlılarının ve yerel türlerin faydalanamadığı ifade edildi.

İnisiyatif, bölgede yaşanan değişimlerin ardından İskele Belediyesi ve kaymakamlık makamına eleştiriler yöneltti.

Açıklama şöyle:

“Eserinizle övünün! Geçmiş yıllarda Caretta Carettaların yumurtlama alanı olan güzelim koya sırf gelişim yaratacağız diye iş makineleriyle tecavüz edilip doğal hali bozulunca Carettaların yerini Fijalar aldı. Bununla övün ey yatırımcı ve sana göz yuman İskele Belediyesi ve Kaymakamlığı. Artık bu koydan ne Catettalar ne de Kıbrıslı deniz turkunları istifade edemez. Çevre Dairesi biz halen bekliyoruz söz verdiğiniz gibi bu koyun eski haline getirilmesini.”