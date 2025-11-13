Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yeşilin en güzel tonlarının olduğu Girne ile Lefkoşa arasındaki Ciklos mevkisinde geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları çöplük görüntüleriyle adeta morallerinin sıfırlandığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi Ciklos mevkisinde Girne’ye bakan tarafta bulunan cebin aşağısının adeta çöplüğe dönüştüğünü ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Ne biçim insanlar olduk. Yediğimiz içtiğimiz şeyleri yanımıza alıp çöpe atmak yerine doğaya bırakıyoruz. Daha sonra da doğal felaketler yaşanıyor” dediler.

Çevreye bırakılan bu molozların yağmurlarla derelere taşındığını ve derelerin de bu molozları aşağıya taşırken köprü ağızlarının tıkanması ile taşkınlar yaşandığını ifade eden vatandaşlarımız “Ama bunları düşünen yok ki. Keşke biraz da geleceği düşünerek hareket etsek” diyerek sözlerini tamamladılar.