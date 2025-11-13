Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirvesinden yeni yatırımcıların katılabilmesi amacıyla, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasına deniz altından kablo ile elektrik bağlantısı kurulması projesi olan Great Sea Interconnector (GSI) projesinin parametrelerini güncelleme kararı çıktı.

Atina'da dün üçüncüsü gerçekleştirilen zirveye, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis kabinesinin yarısı ile katıldı.

Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis zirve sonrasında ortak açıklama yaptı. Miçotakis yeni güçlü yatırımcıların da katılabilmesi için GSI parametrelerini güncellemeye karar verdiklerini duyurdu.

Uluslararası iş birliklerine bağlı olduklarını söyleyen Miçotakis, sondajlar konusunda, Güney Kıbrıs’ı takip ettiklerini ve birkaç gün önce Amerikan enerji şirketiyle anlaşma imzalayarak bu konuda tarihi bir başlık açtıklarını söyledi.

Miçotakis 3+1 oluşumunun, Doğu Akdeniz'deki istikrar açısından önemli olduğunu belirterek, 3+1 oluşumunun gerek enerji, gerek jeopolitik harita oluşumundaki önemine vurgu yaptı. Miçotakis yeni olguların, yürüttükleri bağlantı projelerinin katma değerini de güçlendirdiğine işaret etti.

Girit-Güney Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören projenin ulusal boyutta olmakla birlikte, geniş bir jeopolitik ayak izi olduğuna işaret eden Miçotakis, “İki ülkenin bağlantı projesinin teknik parametrelerini güncellemeye karar verdik ki hepimizin çıkarına olacak yeni güçlü yatırımcılar katılabilsin” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununa da değinen Miçotakis “Yunanistan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalışıyor. Kıbrıs bir buçuk ay içerisinde, 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek. Bütün Helenler olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız.” dedi.

Miçotakis zirvede, Rum ve Yunan hükümetlerini “tehdit eden konu ve krizleri” de ele aldıklarını söyledi. Yunanistan olarak, 19 üçüncü ülkeye Schengen vizesi verilmesi alanında Güney Kıbrıs’ı temsil etme konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını da açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise konuşmasında, Yunanistan ile aralarında kardeşlik bağları bulunduğuna işaret etti.

“Ortak hedeflerinin, ekonomik fayda ve jeopolitik ayak izi projelerin etkin uygulanması” olduğunu belirten Hristodulidis, “Bağlantı gibi projeler için ekonomik ve teknik parametrelerin güncellenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.