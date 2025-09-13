Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş sevindi. Siyah-beyazlılar, 71'de 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi. Beşiktaş'ın gollerini; 74'te El-Bilal Toure ile 90+1'de Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonuçla iki maçı eksik Beşiktaş puanını 6'ya yükseltirken, RAMS Başakşehir ise 2 puanda kaldı.

Beşiktaş maça; Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham 11'iyle başladı.

RAMS Başakşehir ise sahaya; Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov ilk 11'iyle çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

RAMS Başakşehir, 71. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu gole 74'te El Bilal Toure'nin kaydettiği golle karşılık verdi ve skora denge geldi: 1-1.

Başakşehir'de Ousseynou Ba 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Demir Ege Tıknaz'ın ortasında yeni transfer Cengiz Ünder, kafa vuruşuyla 90+1'de topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gol attı.